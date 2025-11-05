Haberler

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Mısır'da Resmi Temaslarda Bulundu

Güncelleme:
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetlisi olarak Kahire'yi ziyaret etti. İki lider, ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği ve yatırım konularında görüşmeler yaparak çeşitli anlaşmalar imzaladı. Caparov, ayrıca Mısır Parlamentosu ve iş dünyası temsilcileriyle de bir araya geldi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gitti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov, Mısır'ın başkenti Kahire'de mevkidaşı Sisi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Kırgızistan ile Mısır arasındaki ikili ilişkiler kapsamında siyasi diyalog, ekonomik işbirliği ve yatırım konuları ele alındı.

Kırgızistan'ın bağımsızlık tarihinden bu yana Afrika kıtasını ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olduğunu belirten Caparov, bu ziyaretin ardından Kırgızistan'ın Kahire Büyükelçiliğinin açılmasına karar verdiklerini de bildirdi.

Caparov, Sisi'yi 2026 yılının sonbaharında Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne, Dünya Göçebe Oyunları'na ve bağımsızlık kutlama etkinliklerine davet etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de, ülkesinin Kırgızistan ile dostane ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini belirtti. Sisi, siyasi diyaloğu güçlendirmeye ve karşılıklı yarar sağlayan tüm alanlarda işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.

Bu kapsamda, Kırgızistan ve Mısır hükümetleri arasında, tarım, ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliği ile yükseköğretim alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Ayrıca, enerji sektörü, serbest ekonomik bölgeler, yardım vakıfları ve merkez bankaları arasındaki işbirliği konularını içeren mutabakat zaptı da imza altına alındı.

Cumhurbaşkanı Caparov, ziyareti kapsamında Mısır Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Hanefi Ali Cebali ile bir araya geldi, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ve Mısır iş dünyası temsilcilerinin katıldığı iş forumuna iştirak etti.

Caparov ayrıca, Giza Piramitleri'ni ve bu ay başında ziyarete açılan Büyük Mısır Müzesi'ni de gezdi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
500
