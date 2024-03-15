Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bişkek'teki camide iftar verdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, başkent Bişkek'teki Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi'nde iftar verdi.

Caparov, İmam Serahsi Camisi'nde toplanan vatandaşlarla saf tutarak akşam namazını kıldı ve ardından iftar yaptı.

Burada cemaate hitap eden Caparov, Müslümanların ramazan ayını kutladı ve ülkede kızamık hastalığına neden olan virüsün yayıldığına dikkati çekti.

Caparov, vatandaşlara aşı olmayan çocuklarının sağlığı için aşı yaptırması çağrısında bulundu.

Davetlilere Kırgızistan mutfağından geleneksel lezzetler ikram edildi.