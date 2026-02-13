Haberler

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Taşiyev'i onu ve devleti korumak için görevden aldığını söyledi

Güncelleme:
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'i, onu korumak ve devletin birliğini sağlamak amacıyla görevden aldığını belirtti.

Caparov, ülkenin resmi haber ajansı Kabar'a verdiği demeçte, ülkede yaşanan gerilim ve alınan kritik kararlara dair açıklamalarda bulundu.

Çalışma arkadaşı General Taşiyev'in görevlerinden alınmasını değerlendiren Caparov, "Arkadaşlığımız devam edecek. Kamçıbek Taşiyev'i görevinden aldığımda kendisiyle iletişime geçtim, durumu açıkladım ve ancak ondan sonra bir karar verdim. Bence bu hızlı kararımla tam tersine arkadaşımı kurtardım. Kararım devletimizin ve halkımızın barışı ve birliği için alındı." dedi.

Her şeyin Meclis'in (Jokorku Keneş) çatısı altında başladığını aktaran Caparov, milletvekillerinin "generalin tarafı" ve "cumhurbaşkanının tarafı" şeklinde kamplaştırılmaya çalışıldığını savundu.

Bölünme çabalarının Meclis koridorlarından sokağa taşındığını vurgulayan Caparov, sözde "aksakallar" aracılığıyla halkın yanıltıldığını, "Karar en üst düzeyde alındı" denilerek asılsız iddialarla erken cumhurbaşkanı seçimleri için imza toplandığını kaydetti.

Kamuoyunda sıkça dile getirilen "Caparov ekibi" ve "Taşiyev ekibi" şeklindeki ayrışma iddialarına değinen Caparov, devlet yönetiminde herhangi bir bölünme olmadığını, tüm atamaların tek bir merkeze ve ortak kriterlere dayandığını vurguladı.

Caparov, "Kamçibek Taşiyev ile birer dönem dönüşümlü olarak başkanlık yapacaklarına dair bir anlaşma olduğu" yönündeki iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

" Kırgızistan'da kimin yöneteceğine bir avuç insan değil, sadece ve sadece Kırgızistan halkı karar verir. Anayasamıza göre her vatandaşın seçilme hakkı kutsaldır. Cumhurbaşkanı, halkın en yüksek güvenini ve onayını alan kişi olur."

Caparov, tartışmaların çözüm yerinin hukuk olduğunu vurgulayarak, cumhurbaşkanlığı görev süresi ve seçim usullerini düzenleyen anayasal hükümlere açıklık getirilmesi amacıyla Anayasa Mahkemesine başvurduğunu hatırlattı.

Erken cumhurbaşkanlığı seçimi talep eden 75 kişi ile ilgili olarak polis soruşturmasının derinleşerek devam ettiğini ifade eden Caparov, eski Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu'nun istifası ile ilgili olarak da "Bu kişilerin baskı altında kalmış veya kendisini sorumlu hissetmiş" olabileceğine işaret etti.

Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı görev süresi tartışılıyor

Ülkede bir süredir medya ve kamuoyunda, mevcut Cumhurbaşkanının seçildiği dönemdeki anayasa uyarınca görev süresinin "bir dönem ve 6 yıl" ile sınırlı olduğu dile getirilmişti.

Aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 75 kişilik bir grup, 9 Şubat'ta Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'na ortak bir mektup göndererek mevcut anayasadan kaynaklanan "hukuki belirsizliğin" giderilmesi için erken cumhurbaşkanı seçiminin yapılmasını talep etmişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Caparov 10 Şubat'ta Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'i görevden almış, yerine vekaleten Cumgalbek Şabdanbekov'u atamıştı.

Öte yandan emniyet güçleri, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'na gönderilen mektuba imza atan 75 kişinin ifadesine başvururken, bu kişilerden 5'ini "kitlesel ayaklanma organize etme" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu da 12 Şubat'ta görevinden istifa ettiğini duyurmuş, yerine Marlen Mamataliyev seçilmişti.

Caparov, 12 Şubat'ta kendisinin görev süresi ve seçim usullerini düzenleyen anayasal hükümlere açıklık getirilmesi amacıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Mahkemenin başvuruyu 17 Şubat'ta öncelikli olarak karara bağlaması bekleniyor.

Taşiyev, Kırgızistan'a döndü

Yurt dışında bulunduğu sırada görevinden alındığını "sürpriz bir şekilde" öğrendiğini açıklayan Taşiyev, 13 Şubat'ta sabah saatlerinde havayoluyla ülkesine döndü.

Taşiyev'in önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
