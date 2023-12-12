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Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov'un Doğumunun 95. Yılı Anıldı

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Kırgızistan'da dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 95. yılı etkinliklerle anıldı. Etkinlikte belgesel film gösterimi, tiyatro oyunu ve sergiler düzenlendi.

Kırgızistan'da, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 95. yılında anıldı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının organizasyonunda merhum Aytmatov'un doğumunun 95. yılında etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, bazı bakanlar, milletvekilleri, Aytmatov'un ailesi, diplomatlar, bilim ve kültür dünyası temsilcileriyle birçok ülkeden akademisyen katıldı.

Yazar Aytmatov'un röportajının yer aldığı belgesel filmiyle başlayan etkinlikte, 18 Kasım'da 24 ülkenin katılımıyla düzenlenen ve sinema sanatçısı Türkan Şoray'ın onur konuğu olduğu 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali belgeseli gösterildi.

Etkinlik, yazarın eserinden esinlenerek hazırlanan "Hepimiz aynı gemideyiz" adlı tiyatro oyunuyla devam etti.

Kırgızistan Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, yazarın ismini yaşatmak amacıyla etkinlikler düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov, burada yaptığı konuşmada, " Cengiz Aytmatov, bir Kırgız'dır ve bizim gururumuzdur." dedi. Maksutov, Aytmatov'un isminin yaşatılması için düzenlenen etkinliklere işaret ederek, kasımda Antalya'da Cengiz Aytmatov'un adını taşıyan bir kütüphanenin kurulduğunu anımsattı.

Yazar, kabri başında anıldı

Kırgız yazar, yoğun kar yağışına rağmen bilim insanları, meslektaşları, akrabaları, ailesi ve sevenleri tarafından kabri başında da anıldı.

Rusya Edebiyat Tarihi Devlet Müzesi, Kırgız Milli Kütüphanesi bünyesindeki Kırgızistan-Türkiye Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde, Aytmatov'un eser ve fotoğraflarından oluşan özel bir sergi açtı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi de Aytmatov'un eserleri üzerinden Türk Dünyası'na bıraktığı izleri taşıyan resim sergisi ve panel tertip etti.

Kaynak: AA / Güncel

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