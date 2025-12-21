Kuzey Makedonya'nın Kırçova şehrinde 'Türkçe Eğitim Günü' kutlandı

Kuzey Makedonya'nın batısındaki Kırçova şehrinde "Türkçe Eğitim Günü" kutlandı.

Kırçova Belediyesinde düzenlenen Türkçe Eğitim Günü kutlama törenine, Kuzey Makedonya Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Fatmir Limani, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kırçova Belediye Başkanı Aleksandar Jovanovski ve diğer yetkililer katıldı.

Etkinlik kapsamında, Kırçova Belediyesinde Makedon ve Arnavut bayraklarının yanına Türk bayrağı göndere çekildi.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin önemine işaret ederek, Türk bayrağının göndere çekilmesinden dolayı tüm yetkililere teşekkür etti.

Limani de Kuzey Makedonyalı Türklerin Türkçe Eğitim Günü'nü kutlayarak, "Türkçe, devletimizin kültürel ve dilsel zenginliğinin ayrılmaz bir parçası ve yetiştirdiğimiz çok kültürlü birlikte yaşamın önemli bir direğidir." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya'da 15 Şubat 2007'deki yasal düzenlemeyle 21 Aralık, "Türkçe Eğitim Günü" olarak kutlanmaya başlandı.