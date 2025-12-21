Haberler

Kuzey Makedonya'nın Kırçova şehrinde "Türkçe Eğitim Günü" kutlandı

Kuzey Makedonya'nın Kırçova şehrinde 'Türkçe Eğitim Günü' kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Makedonya'nın Kırçova şehrinde, Türkçe Eğitim Günü etkinliği düzenlendi. Törene katılan yetkililer Türkçenin önemine vurgu yaptı ve Türk bayrağı göndere çekildi.

Kuzey Makedonya'nın batısındaki Kırçova şehrinde "Türkçe Eğitim Günü" kutlandı.

Kırçova Belediyesinde düzenlenen Türkçe Eğitim Günü kutlama törenine, Kuzey Makedonya Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Fatmir Limani, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kırçova Belediye Başkanı Aleksandar Jovanovski ve diğer yetkililer katıldı.

Etkinlik kapsamında, Kırçova Belediyesinde Makedon ve Arnavut bayraklarının yanına Türk bayrağı göndere çekildi.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin önemine işaret ederek, Türk bayrağının göndere çekilmesinden dolayı tüm yetkililere teşekkür etti.

Limani de Kuzey Makedonyalı Türklerin Türkçe Eğitim Günü'nü kutlayarak, "Türkçe, devletimizin kültürel ve dilsel zenginliğinin ayrılmaz bir parçası ve yetiştirdiğimiz çok kültürlü birlikte yaşamın önemli bir direğidir." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya'da 15 Şubat 2007'deki yasal düzenlemeyle 21 Aralık, "Türkçe Eğitim Günü" olarak kutlanmaya başlandı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı
2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

Görüşmelerde sona gelindi, 2026 yılı bütçesi Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Boluspor yönetiminden futbolcuların 'hareketsiz' protestosuna tepki

Yönetim, futbolcuları fena haşladı! En sert cezayı verecekler
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Netanyahu'dan 'sivil ordu' planı! 10 bin eve birden silah dağıtacak

Netanyahu'dan 'sivil ordu' planı! 10 bin eve birden dağıtılacak
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Emre Belözoğlu, Okan Buruk'a diş geçiremiyor

Geleceğin en iyilerinden biri olacak deniyordu! Kabusu yaşıyor
Destici 'Destek yetersiz' dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı

"Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa, MANU'yu yendi, 35 yıl sonra bir ilk yaşandı

Fenerbahçe'nin rakibi coştu! 35 yıl sonra bir ilk
Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Süper Lig devinden çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
title