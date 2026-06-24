Oğlunu traktör kazasında kaybeden anne, trafik kazasında ağır yaralandı

İZMİR'in Kiraz ilçesinde su tankeri ile çarpışan otomobilin sürücüsü Özge Dönmez (31), ağır yaralandı. Dönmez'in mart ayında traktörün arkasına takılan toprak işleme makinesi rotovatöre sıkışarak hayatını kaybeden Mehmet Dönmez'in (11) annesi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. U.Z. (25) yönetimindeki 35 AGA 092 plakalı su tankeri ile Özge Dönmez'in kullandığı 35 T 2383 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada arazi yangını ihbarına gittiği öğrenilen Kiraz Belediyesi çalışanı U.Z.'nin kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dönmez, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özge Dönmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. U.Z. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan kazada ağır yaralanan Dönmez'in, 18 Mart'ta tarlada babası Ahmet Dönmez'e yardım ederken traktörün arkasına bağlı rotovatöre kapılarak hayatını kaybeden Mehmet Dönmez'in (11) annesi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı