KİRASINI ÖDEMEDİĞİ GEREKÇESİYLE EVDEN ÇIKARILDI - Haberler

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Zübeyde Kısıkkaya (38), 3 aylık kirasını ödemediği gerekçesiyle ev sahibi tarafından çıkartıldı. Ev sahibinin borca karşılık icra yoluyla evdeki eşyalara da el koyduğunu söyleyen Zübeyde Kısıkkaya, "Sadece üzerimdeki kıyafetlerle sokaktayım. Gidecek, kalacak yerim yok. Üzerimde param yok ki otelde kalayım. Şu an çok zor durumdayım. Hakkımı aramak istiyorum" dedi.

Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi D400 karayolu üzerinde 3 katlı bir apartmanın 2. katında kiracı olan Zübeyde Kısıkkaya, ev sahibi tarafından 3 aylık kirasını ödemediği gerekçesiyle icraya verildiğini, bunun sonrasında alınan kararla ev eşyalarına haciz konulduğunu, bugün de evin mühürlendiğini ve kendisi, yaşlı annesi, kızları ve torunuyla evden çıkarıldığını iddia ederek, yardım istedi. İcra takip işlemlerinden haberinin olmadığını anlatan Kısıkkaya, eşinden ayrı ailesiyle yaşadığını, tansiyon, astım ve böbrek yetmezliği rahatsızlıkları olduğunu söyledi. Geçimini evlere temizliğe giderek veya otellerde çalışarak sağladığını kaydeden Zübeyde Kısıkkaya, şu anda gidecek yerleri olmadığı için sokakta kalacaklarını kaydetti.

'SADECE ÜZERİMDEKİ KIYAFETLERLE SOKAKTAYIM'

Zübeyde Kısıkkaya, "Bu yıl şubat ayı içerisinde kiralık bir ev buldum. Kira sözleşmesini yaptım. Yalnız kira sözleşmesini yaptığım kişi sözleşmenin bir nüshasını bana vermedi. Şubat ayında ben bu eve taşındım. Eve taşındıktan sonra bana kira sözleşmesinin bir suretini vereceğini söyledi, yine vermedi. Şu an beni evimden dışarıya attı. Beni icraya vermiş ama bana bir tebligat gelmedi. Beni kapı dışarı koydular. Eşyalarımı vermediler. Sadece üzerimdeki kıyafetlerle sokaktayım. Gidecek, kalacak yerim yok. Üzerimde param yok ki otelde kalayım. Şu an çok zor durumdayım. Hakkımı aramak istiyorum" dedi.

'ŞU AN İŞSİZİM'

Polisler ve avukatın gelip, 'Evi icra yoluyla boşaltacağız, eşyalarınızı evde koyacağız, sizi çıkartacağız' dediklerini anlatan Zübeyde Kısıkkaya, "Yazdılar, çizdiler ama bize bir evrak vermediler. Sebebi kiramı ödememişim. Ama ben kiramı ödediğime dair ev sahibinden imzalı ve ismi yazılı kağıt aldım. 3 aydır bu evde oturuyorum. Şubat, mart, nisan ayları. Mayıs ayı için de daha kira günüm gelmedi. Benimle birlikte yaşlı bir annem var. Ben, biri 4 yaşında iki kızım ve 5,5 aylık torunum var. Ben hastayım. Yüksek tansiyon, astım ve böbrek yetmezliği rahatsızlıklarım var. Şu an işsizim. Otelde çalışmak için bekliyorum. Ev sahibi taşındığımız günden beri bizi çıkartmaya çalışıyor. Arsız, hırsız değiliz. Kötü bir alışkanlığımız yok. Eşyalarımız evde. Kilitlediler. Biz dışarıdayız" diye konuştu.

'EV BULMAK BU DEVİRDE KOLAY DEĞİL'

Zübeyde Kısıkkaya'nın annesi 58 yaşındaki Meliha Okur da "Ben ev sahibine bir büyük olarak 'Hatamız ne?' dedim. 'Neden böyle yapıyorsunuz, ev bulmak bu devirde kolay değil, çocuğun şu anda işi gücü yok' dedim. 'Çocuklarım yanlış bir şey dedilerse onların adına özür dilerim' dedim. Ama ev sahibi 'ben çık dedim çıkacaksınız' dedi. Ben çocuklarımla bu evde oturuyorum. Arada torunlarım, damadım geliyor. Mecbur bunlar gelecekler. 'Bu eve girip çıkan belli değil' diyerek bana iftira atıyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel