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İnegöl'de Ev Sahibi Tarafından Vurulan Kişi Toprağa Verildi

İnegöl'de Ev Sahibi Tarafından Vurulan Kişi Toprağa Verildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı ev sahibi Enver Ayaz tarafından tüfekle vurularak öldürülen Kılıçhan Şahin, Cerrah Mahallesi Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında defnedildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı ev sahibi Enver Ayaz tarafından tüfekle vurularak öldürülen Kılıçhan Şahin, Cerrah Mahallesi Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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