Kiracılığıyla Suç Şebekesi: Polis Memuruna Silah Operasyonu

Kiracılığıyla Suç Şebekesi: Polis Memuruna Silah Operasyonu
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Sakarya'da bir polis memurunun kullandığı kiralık araçta 9 Kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. İhbardan sonra yapılan operasyonda üç şüpheli tutuklandı.

SAKARYA'da kullandığı kiralık otomobilde 9 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait şarjörler ele geçirilen polis memurunun da aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı ihbar doğrultusunda, geçen hafta, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen kiralık araç, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nda durduruldu. Diyarbakır'da görevli polis memuru M.A.K.'nin kullandığı kiralık araçta 9 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 17 adet Kalaşnikof şarjörü, 8 tabanca şarjörü, 45 adet Kalaşnikof fişeği ve 32 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan polis memuru M.A.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ardından genişletilen soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınan Z.B. ve H.K. de çıkarıldıkları mahkemede bugün tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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