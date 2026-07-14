Şarkıcı Kıraç, Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
Şarkıcı Kıraç, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Parkı'nda konser verdi, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
Şarkıcı Kıraç, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.
İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nda konser veren Kıraç, binlerce hayranıyla buluştu.
Sanatçı, "Hasretinle", "Endamın Yeter" ve "Gidiyorum" adlı sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
Alanı dolduran müzikseverler de Kıraç'ın şarkılarına eşlik etti.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel