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Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sistemine 76 Bin 780 Başvuru

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 1 Eylül'den itibaren 76 bin 780 başvuru olduğunu ve bunlardan 32 bin 98'inin anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Eylül'de başlayan kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru olduğunu, bunlardan 32 bin 98'inin anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tunç, "1 Eylül tarihinden itibaren başlattığımız kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru oldu. Bu başvurulardan 32 bin 98'i anlaşmayla sonuçlandı. Böylece 64 bin kiracı ve kiralayandan oluşan vatandaşımız dava yoluna gitmeden dostane bir şekilde uyuşmazlığı çözdüler. Tarafların anlaşması, tahliyeleri ve yeni kiralama ihtiyacını azaltarak kira fiyatlarının düşmesine de katkı sağladı. Ağustos ayında 20 bin kira davası açıldığını düşündüğümüzde 3,5 ayda yaklaşık 70 bin dava açılması muhtemel iken dava sayısının 13 bin 923'te kalması yargının iş yükünün de azalmasını sağladı. En önemlisi de kiracı ev sahibi tartışmalarını aza indirerek toplumsal barışa da hizmet etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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