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Kipaş'ta iş kazası: 1 ölü

Kipaş'ta iş kazası: 1 ölü

Güncel Haberler

Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt üretimi yapan bir fabrikada yaşanan iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti. Olay, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası'nda öğlen saatlerinde yaşandı. Fabrikada çalışan işçilerden Cesim Hacıoğlu'nun (37) üzerine, henüz bilinmeyen bir nedenle palet devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede palet altında kalan işçi Cesim Hacıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt üretimi yapan bir fabrikada yaşanan iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası'nda öğlen saatlerinde yaşandı. Fabrikada çalışan işçilerden Cesim Hacıoğlu'nun (37) üzerine, henüz bilinmeyen bir nedenle palet devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede palet altında kalan işçi Cesim Hacıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Aydın Kipaş Güncel Haberler

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