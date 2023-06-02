Kipaş'ta iş kazası: 1 ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt üretimi yapan bir fabrikada yaşanan iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti. Olay, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası'nda öğlen saatlerinde yaşandı. Fabrikada çalışan işçilerden Cesim Hacıoğlu'nun (37) üzerine, henüz bilinmeyen bir nedenle palet devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede palet altında kalan işçi Cesim Hacıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor