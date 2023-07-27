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Kınık'ta orman yangını (3)

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10 SAAT GERİDE KALDIİzmir'in Kınık ilçesi İbrahimağa Mahallesi'nde saat 14.13'te çıkan orman yangınında 10 saat geride kaldı.

10 SAAT GERİDE KALDI

İzmir'in Kınık ilçesi İbrahimağa Mahallesi'nde saat 14.13'te çıkan orman yangınında 10 saat geride kaldı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, karadan müdahale ise devam ediyor. Ekipler alevlere 50 arazöz, 20 su ikmal ve 7 dozerle müdahalesini sürdürüyor.

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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