Kına Gecesinde Av Tüfeğiyle Çevreye Ateş Açıldı: 1 Ölü

Güncelleme:
Adana'da kına gecesinde çıkan kavga sonrası bir kişi av tüfeği ile rastgele ateş açtı. Ağır yaralanan damadın anneannesi Eşe Adamhasan, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, şüpheli henüz yakalanamadı.

ADANA'da kına gecesinde çıkan kavga sonrası eve gidip, av tüfeği ile geri dönen Erkan U., çevreye rastgele ateş açtı. Çıkan saçmalarla ağır yaralanan damadın anneannesi Eşe Adamhasan (68), hayatını kaybetti. Erkan U. kaçarken, kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 23 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Cerenli Mahallesi'nde meydana geldi. Evin avlusunda düzenlenen kına gecesinde içki içen İslam Ç., iddiaya göre, üzerindeki kıyafeti çıkararak oynamak istedi. Kına gecesi sahibi aile, İslam Ç.'yi uyarınca kavga çıktı. Davetlilerin araya girmesi ile çıkan kavga sonlanırken, eve gidip av tüfeği ile geri dönen İslam Ç.'nin arkadaşı Erkan U., çevreye rastgele ateş açtı. Damadın anneannesi Eşe Adamhasan, çıkan saçmalarla ağır yaralandı. Erkan U. ile beraberindekiler kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan Eşe Adamhasan, kurtarılamadı.

'BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUZ'

Eşe Adamhasan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, kavga karışan 3 kişiyi gözaltına aldı, Erkan U. ise henüz yakalanamadı. Şüphelilerin sorgusuna sürerken, ölen kadının damadı Ali Adamhasan (55), "Gençlerin arasında kavga çıktı. Biz de araya girip, kavgayı sonlandırdık. Daha sonra Erkan U., elinde tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada bizi görünce peşimizden geldi. Biz eve girerken, kayınvalidem arkamızda kaldı. Biz odalara dağıldık ancak kayınvalidem kapıda kalınca vuruldu. Yere yığıldı, kaldı. 3'ü yakalandı ancak asıl şüpheli kayıp. Bir an önce yakalanıp, hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
