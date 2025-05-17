Kına Eğlencesinde Dev Disko Topu Düştü: 3 Yaralı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesindeki düğün salonunda, kına eğlencesinde tavandaki hareketli dev disko topunun düştüğü, gelin ve 2 kişinin yaralandığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki düğün salonunda meydana geldi. Avukat B.M. (28) ve eczacı B.S.'nin (28) kına eğlencesinde, mekanın tavanındaki hareketli dev disko topu yerinden kopup, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Düşen disko topu, gelin B.S. ile 2 davetliye çarpıp yaraladı. Davetlilerin ihbarı üzerine düğün salonuna sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan disko topunun düştüğü anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, disko topunun davetlilerle birlikte eğlenen gelin B.S.'nin hemen arkasına düşüp çarptığı ve topun sürüklendiği anlar yer aldı. Gelin yere düşerken yaşanılan panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.