Bursa'da çırılçıplak kameralara takılan şahıs, görüntülendiğini fark edince panikledi

Bursa'da yolda çırılçıplak şekilde güneşlendiği iddia edilen bir şahıs, görenleri hayrete düşürdü. Yoldan geçen bir başka vatandaş tarafından fark edilen ve kayda alınan şahıs, görüntülendiğini fark etmesinin ardından kıpırdandı.

YÜZÜNDEKİ HAVLUYU KALDIRIP ÇEVRESİNE BAKTI

Güneşin yüzünü yakmaması için üzerine havlu koyan şahıs, görüntülenmesinin ardından önce yerinden doğruldu, ardından da çevresine göz attı. Rahatı kaçan şahıs, bir süre sonra ise ayağa kalkarak gözden kayboldu. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede dolaşıma girdi.