Kimliğini evde unutan adayı, motosikletli trafik polisi yetiştirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek Yasemin T., kimliğini evde unutunca imdadına motosikletli trafik polisi yetişti. Aday, önce evine ardından sınav yerine ulaştırdı.

Kent genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren sınav heyecanı yaşandı. Üniversite hayali kuran binlerce aday, sınav merkezlerine ulaşmak için yola çıkarken, bazı öğrenciler trafik yoğunluğu ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle zamanla yarıştı. Sınav saatinin yaklaşması ile polis ekiplerinden yardım isteyen adaylar için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri harekete geçti.

MOTOSİKLETLİ POLİS SINAVA YETİŞTİRDİ

İnegöl ilçesinde YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT)'ne girecek olan Yasemin T., kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Panikleyen adayın yardımına bölgede görev yapan trafik polisleri koştu. Polis ekipleri, öğrenciyi motosiklete alarak yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mesudiye Mahallesi'ndeki evine götürdü. Kimliğini alan Yasemin T., polis eşliğinde okul kapısının kapanmasına 1 dakika kala Turgutalp Anadolu Lisesi'ne getirildi. Yasemin T., kendisine yardımcı olan polis memuruna teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı