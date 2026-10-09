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Kimliği belirsiz şüpheli Adana'da inşaat firmasının ofisine 11 el ateş edip kaçtı

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Kimliği belirsiz şüpheli Adana'da inşaat firmasının ofisine 11 el ateş edip kaçtı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde kimliği belirsiz şüpheli, bir inşaat firmasının ofis binasına tabancayla 11 el ateş edip kaçtı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin TAG Otoyolu'na çıktığını belirledi ve yakalanması için çalışma başlattı.

ADANA'da kimliği belirsiz şüpheli, bir inşaat firmasının ofis binasına tabancayla 11 el ateş edip, kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, bir inşaat firmasının ofisine tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar ofis binasının duvarlarına isabet ederken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin saldırının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyoluna çıkarak, kaçtığını belirledi. Olay yeri inceleme ekibi, yerde 11 kovan buldu.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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