Haberler

Kim Jong Un, Zafer Anma Törenleri İçin Pekin'de

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Japon saldırganlığına direnç ve faşizm karşısında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Pekin'e gitti.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Kuzey Kore lideri ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong Un, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenleri için salı günü Çin'in başkenti Beijing'e geldi, 2 Eylül 2025. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Tetikçi 14, maktul 20 yaşında! Cinayet anbean kameraya yansıdı

Şehrin göbeğinde suikast! Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilik yıl dönümünde kabusu yaşadı, 2 bacağını birden kaybetti

Evlilik yıl dönümünde kabusu yaşadı! 2 bacağını birden kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.