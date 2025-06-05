Kim Jong Un ve Sergey Şoygu'nun Görüşmesi

Kim Jong Un ve Sergey Şoygu'nun Görüşmesi
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğini ve stratejik ortaklığı güçlendirme konularını ele aldı.

PYONGYANG, 5 Haziran (Xinhua) -- Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre çarşamba günü gerçekleşen görüşmede taraflar, iki ülkenin ortak temel çıkarlarının savunulması, farklı alanlardaki karşılıklı işbirliği konuları ve bölgesel ve ulusal durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede iki tarafın duruşunu koruduğu teyit edildi.

Haberde Kim'in, Kuzey Kore'nin "Ukrayna konusu da dahil olmak üzere kritik öneme sahip tüm uluslararası siyaset konularında Rusya'nın duruşunu ve dış politikalarını koşulsuz olarak destekleyeceği ve Kuzey Kore ile Rusya arasındaki antlaşmanın maddelerine hassas şekilde riayet edeceği" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Şoygu ise Rusya liderinin, Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonlara katılan Kuzey Kore askerlerine özel teşekkürlerini iletti.

Haberde Kim ve Şoygu'nun, iki ülke liderlerinin, ikili ilişkileri dinamik şekilde genişletip güçlü ve kapsamlı stratejik ortaklık şeklinde geliştirmeye devam etme iradesini de dile getirdiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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