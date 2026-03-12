Haberler

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızı Kim Ju-ae ile mühimmat fabrikasını denetledi

Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızı Kim Ju-ae ile birlikte mühimmat fabrikasını ziyaret ederek yeni üretilen hafif silahların test atışlarını gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Kim Ju-ae'nin askeri geçitlerde ve füze denemelerinde babasının yanında bulunmasıyla 'varis' tartışmalarını artırdı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızı Kim Ju-ae ile denetlediği mühimmat fabrikasında test atışı yaptı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, mühimmat üretim fabrikasının atış poligonunu ziyaret etti.

Yeni üretilen hafif silahların performansını test eden Kim, söz konusu fabrikanın tabanca ve diğer taşınabilir silahların üretimini tamamen üstlenerek askeri güçlerin muharebe etkinliğini artırmada önemli rol oynadığını belirtti.

Kim'in kızıyla fabrikaya yaptığı teftiş fotoğraf karelerine yansıdı.

Kuzey Kore liderinin kızı ve "varis" tartışmaları

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kızı Kim Ju-ae, 2022'de devlet medyasında ilk kez görünmesinden bu yana askeri geçit törenleri ve füze denemeleri dahil birçok etkinlikte babasına eşlik etmesiyle dikkati çekiyor.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Ocak 2024'teki değerlendirmesinde, 2013 doğumlu olduğu düşünülen Ju-ae'yi Kuzey Kore'nin "en muhtemel halefi" şeklinde nitelendirmişti.

Kim Jong-un'un da sembolik öneme sahip aile anıtını 1 Ocak'ta kızıyla ziyaret etmesi, onu "varisi olarak gördüğüne" yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
