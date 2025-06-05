Kim Jong-un, Rusya'ya Koşulsuz Destek Verdi

Kim Jong-un, Rusya'ya Koşulsuz Destek Verdi
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'nın uluslararası siyasi meselelerde destekleneceğini belirtti. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüşen Kim, stratejik ortaklık ve işbirliğini artırma konularını ele aldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ukrayna savaşı dahil olmak üzere tüm önemli uluslararası siyasi meselelerde Rusya'yı koşulsuz destekleyeceğini belirtti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'nun Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a yaptığı ziyaretle ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre taraflar, kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması konularını ele aldı.

Görüşmede Kim, Rusya-Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere tüm önemli uluslararası siyasi meselelerde Rusya'yı koşulsuz destekleyeceğini dile getirdi.

Kuzey Kore lideri Kim, dün Pyongyang'da Şoygu'yu ağırlamıştı.

Rusya Güvenlik Konseyinin basın servisinden yapılan açıklamada, tarafların uluslararası meselelerin yanı sıra Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ikili işbirliğini ele aldıkları aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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