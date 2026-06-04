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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer malzeme üretim kapasitesinin iki katından fazla arttığını açıkladı

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin nükleer silah yapımında kullanılan malzeme üretim kapasitesinin 5 yıl öncesine göre iki katından fazla arttığını açıkladı. Yeni bir tesisi ziyaret eden Kim, nükleer caydırıcılığın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin silah yapımında kullanılan nükleer malzeme üretim kapasitesinin 5 yıl öncesine kıyasla iki katından fazla arttığını belirtti.

Kim, yeni açılan bir nükleer malzeme üretim tesisine gerçekleştirdiği ziyarette, uzun vadeli üretim planına ilişkin bilgi aldı.

Ülkesinin nükleer malzeme üretim kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kim, Kuzey Kore'de silah yapımında kullanılan nükleer malzeme üretim kapasitesinin 5 yıl öncesine kıyasla iki katından fazla arttığını belirtti.

Kim, ülkenin "nükleer savaş caydırıcılığını" hem nitelik hem de nicelik açısından güçlendirme ihtiyacının giderek arttığını ifade etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) Kim'in, santrifüj salonu olduğu değerlendirilen bir tesiste dar koridorlarda yürürken görüntülendiği fotoğrafları yayınladı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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