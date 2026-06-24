Haberler

Kuzey Kore, 5 bin tonluk "Choe Hyon" destroyerini hizmete aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin deniz ve nükleer kapasitesinin simgesi olarak nitelendirdiği 5 bin tonluk Choe Hyon destroyerinin hizmete alındığını duyurdu. Gemi, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füzelerle donatıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "ülkenin deniz ve nükleer kapasitesinin simgesi" olarak nitelendirdiği 5 bin tonluk Choe Hyon destroyerinin hizmete alındığını bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Nampo Limanı'nda düzenlenen destroyerin göreve başlama törenine katıldı.

Kim, törende yaptığı konuşmada, hizmete alınan 5 bin tonluk Choe Hyon'un, donanmanın nükleer silahlarla donatılmasına yönelik programının planlandığı şekilde ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Ülkenin batı kıyılarının savunulmasından sorumlu olacak Choe Hyon'un, donanma envanterine katılmadan önce çok sayıda testten geçtiğini aktaran Kim, destroyer gemisini "ülkenin deniz kuvvetlerinin modernizasyonu ve deniz savunma kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Kim, donanmanın yalnızca ülke kıyılarını savunan bir güç olmaktan çıktığını ve stratejik imkanlarla donatılmış bir kuvvete dönüştüğünü vurgulayarak, gelecek yıllarda 10 bin ton sınıfında bir dizi stratejik savaş gemisinin denize indirilmesinin planlandığını duyurdu.

Törende, Choe Hyon'un hava savunma ve gemisavar füze sistemlerinin yanı sıra nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip balistik ve seyir füzeleriyle donatıldığı belirtildi.

Ülkenin donanma gücünü artırma hedefiyle geliştirilen 5 bin tonluk dev savaş gemisi Choe Hyon, Nampo Limanı'nda Nisan 2025'te düzenlenen törenle denize indirilmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son dans! Messi ve Ronaldo karşı karşıya gelebilir

Futbolseverler müjde! Büyük kapışmaya günler kaldı
CHP'de kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu bu yazılanları görmesin

CHP'de kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu bu yazılanları görmesin
Kayıp kardeşi yayına bağlanıp söyledikleriyle şoke etti

Müge'nin Azerbaycanlı konuğuna canlı yayında büyük şok

İngiltere'ye kök söktüren teknik direktörden hakemlere olay sözler: Kahve içmeye gittiler

Hakemler için söylediği maçın önüne geçti
Haziran ayının ortasında hala 5 metre kar var

Haziran ayının ortasında hala 5 metre kar var
Cesetsiz cinayette zanlıya 29 yıl hapis cezası verildi

"Ceset yoksa cinayet yoktur" algısını tersine çeviren olay
Dünya Kupası'nın en çok konuşulan görüntüsü! Maç bitene kadar kıpırdamadan bekledi

Maç bitene kadar kıpırdamadan bekledi, işte nedeni