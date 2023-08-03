Kilometrelerce yol gidip aldığı cip, dönüş yolunda yandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir sürücü, bir gün önce kilometrelerce yol giderek satın aldığı cipte dönüş yolunda yangın çıkmasıyla karşılaştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.