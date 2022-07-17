Pençe- Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! Kahraman Mehmetçik Selahattin Taşkın şehit düştü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörün kökünün kazınması amacıyla sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu'ndan kahreden bir haber geldi. Operasyon kapsamında görev yapan kahraman Mehmetçik Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit düştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da kahraman Mehmetçik için başsağlığı mesajı yayınladı. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı'nın Metin Dağı bölgesinde yapılan sızma girişimi esnasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın şehit oldu. BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Hulusi Akar Güncel Haberler

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