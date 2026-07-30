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Kilis ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

Kilis ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor
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KAHRAMANMARAŞ/ Kilis ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

KAHRAMANMARAŞ/ Kilis ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kilis'te öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için havuz, park ve gölgelik alanlara yöneldi.

Kentte Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere işlek noktalarda yaya yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise çeşmelerde el ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Kahramanmaraş'ta da vatandaşlar, sıcak havadan korunmak için park ve ağaç gölgelerini tercih etti.

Kentin en işlek noktalarından Milli İrade Meydanı'nda, hava sıcaklığının artmasıyla yaya yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamayı tercih eden vatandaşlardan bazıları, kentteki çeşmelerde el ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Kaynak: AA
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