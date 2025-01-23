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Kilis'te Yüksek Kesimlere Kar Yağdı

Kilis'te Yüksek Kesimlere Kar Yağdı
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Kilis'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, tüm yolların açık olduğunu ve köy yollarında gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Kilis'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Musabeyli ilçesine bağlı Delifakıkaradut, Körahmethöyüğü, Bozkaya ile merkeze bağlı Çukuroba köylerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada şu an itibarıyla tüm yolların açık olduğunu, köy yollarında her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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