Kilis'te Yeni Bir Kütüphane Açıldı

Kilis'te öğrencilerin eğitimine destek amacıyla kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Afife Keçik İlkokulu'nda kurulan kütüphanenin açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütüphanelerin önemine değinen Açıkgöz, "Yaklaşık 3 bin kitabın olduğu kütüphanemize bizde destek vererek bu sayıyı arttıracağız." dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kütüphaneyi gezen Açıkgöz, öğrencilerle sohbet etti.

Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat, Okul Müdürü İbrahim Şık ile okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.