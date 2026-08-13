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Kilis'te yaz Kur'an kursları tamamlandı

Kilis'te yaz Kur'an kursları tamamlandı
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Kilis'te İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları, 8 bin 600 öğrencinin katılımıyla sona erdi. Vali Ömer Kalaylı, öğrencileri tebrik ederek manevi değerlerle yetişmelerinin önemini vurguladı.

Kilis İl Müftülüğü koordinesinde açılan yaz Kur'an kursları sona erdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ömer Kalaylı yaklaşık 8 bin 600 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, yaz tatilini verimli değerlendiren tüm öğrencileri tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalaylı, 24 Kur'an kursu ve 153 camide toplam 8 bin 600 öğrencinin kurslara katılım sağladığını belirterek, yaz Kur'an kurslarının çocukların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri, Peygamber Efendimizin güzel ahlakını tanımaları ve manevi değerlerle yetişmeleri açısından önemli olduğunu ifade etti.

Çocukların iyi bir eğitim almalarının, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmalarının yanı sıra, ahlaklı, vicdanlı, merhametli, vatanını, milletini ve bayrağını seven bireyler olarak yetişmelerinin önemini vurgulayan Vali Kalaylı, çocukların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un da katıldığı program, gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi.

Kaynak: AA
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