Kilis'te Yaralı Kerkenez Kuşu Koruma Altına Alındı
Kilis'te jandarma ekipleri, devriye sırasında yaralı olarak buldukları kerkenez kuşunu koruma altına aldı. Kuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Kilis'te yaralı olarak bulunan kerkenez kuşu jandarma ekiplerince koruma altına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Çukuroba köyü yakınlarında devriye sırasında bitkin ve yaralı halde yol kenarında kerkenez kuşu buldu.
Yaralı kuş, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Koruma altına alınan kuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel