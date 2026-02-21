Haberler

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kilis'te iftar programı düzenledi

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kilis'te düzenlenen iftar programında kent protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi. Vali Ömer Kalaylı, katılımcılara ramazan tebriğinde bulundu.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Kilis'te iftar programı düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programda kent protokolü ve vatandaşlar birlikte iftar yaptı.

Katılımcılar yemeğin ardından dua etti.

İftar öncesi bir konuşma yapan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, vatandaşların ramazanını tebrik etti.

Programa, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, İl Müftüsü Alettin Bozkurt ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan



