Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

KİLİS'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 10 bin 803 uyuşturucu hap, 700 gram skunk, 7 gram metamfetamin, 1,58 gr esrar, hassas terazi ve telsiz ele geçirildi. Malzemelere ek koyan ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.