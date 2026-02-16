Haberler

Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Kilis'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 7'si tutuklandı. Operasyonda 10 bin 803 uyuşturucu hap, 700 gram skunk, 7 gram metamfetamin ve 1,58 gram esrar ele geçirildi.

KİLİS'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 10 bin 803 uyuşturucu hap, 700 gram skunk, 7 gram metamfetamin, 1,58 gr esrar, hassas terazi ve telsiz ele geçirildi. Malzemelere ek koyan ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
