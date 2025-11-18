Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 71 Gram Sentetik Uyuşturucu ile Şüpheli Tutuklandı
Kilis'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 71 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan M.B. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda M.B. yakalandı.
Şüphelinin üzerinde 71 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel