Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, ruhsatsız silah ve diğer uyuşturucu aparatları ele geçirildi.
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 80 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu aparatı, ruhsatsız tabanca ile 5 fişek ve el telsizi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 5'i serbest bırakıldı.