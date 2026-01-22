Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Operasyonda, 6 bin 37 sentetik hap ve 45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 6 bin 37 sentetik hap ve 45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel