Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 658 sentetik hap ele geçirdi.
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 658 sentetik hap ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden M.N.R. ve A.A. tutuklandı, diğer şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel