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Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı, birisi tutuklandı. Aramalarda sentetik uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Elbeyli Kavşağında bir aracı durduran ekipler, F.Y. ile F.S'yi gözaltına aldı.

Araçta ve şahısların adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı av tüfeği, 86 tabanca fişeği, hassas terazi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Y. tutuklandı, F.S ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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