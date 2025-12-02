Kilis'te Trafik Kazası: 6 Yaralı
Kilis-Hatay kara yolunda hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 5'i ağır, toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.
A.Ö. yönetimindeki 27 ANJ 455 plakalı hafif ticari araç, Kilis- Hatay kara yolunun 39'uncu kilometresinde, M.V.B. idaresindeki 27 ASM 861 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Hassa ve Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel