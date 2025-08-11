Kilis'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada M.G. ve C.G. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.G. yönetimindeki 31 APA 597 plakalı otomobil, Şeyh Mansur Kavşağı'nda N.K. idaresindeki 79 ED 698 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü M.G. ile araçtaki C.G. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
