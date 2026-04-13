Haberler

Kilis'te ağılın çökmesi sonucu 40 küçükbaş telef oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'in Mağaracık köyünde meydana gelen toprak kayması sonucu bir ağıldaki duvar çöktü ve 40 küçükbaş hayvan telef oldu. Olayla ilgili jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kilis'te toprak kayması nedeniyle duvarı çöken ağıldaki 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı Mağaracık köyündeki ağılın bir bölümü, çevresindeki toprak kayması sonucu çöktü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ağılı çöken Hanifi Arslan, gazetecilere, yağışlardan dolayı toprak kayması yaşandığını ve bunun sonucunda da ağılının bir bölümünün yıkıldığını söyledi.

Olayın gece saatlerinde meydana geldiğini anlatan Arslan, "Ağılda 138 hayvanım vardı. Gece ses duyduk ve dışarı çıktığımızda ağılın duvarının çöktüğünü gördük. Daha sonra jandarmaya bilgi verdik. 40 hayvanım telef oldu. Yetkililerden destek bekliyorum." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

