Kilis'te TIR ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

KİLİS'te TIR ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kilis çevreyolu üzerinde meydana geldi. H.A. idaresindeki 33 CUL 11 plakalı TIR, Ekrem Çetin Mahallesi'nde M.Z. yönetimindeki 54 ACD 798 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıüzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü M.Z ve motosiklet üzerinde bulunan M.A.S ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı