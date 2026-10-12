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Kilis'te Suriye'den gelen toz bulutunun yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor

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Suriye üzerinden Kilis'e gelen toz bulutu, kentte hava kalitesinin düşmesine ve görüş mesafesinin azalmasına yol açtı; trafik zaman zaman olumsuz etkilendi. Meteoroloji verilerine göre toz bulutunun kentte yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kilis'te etkili olan toz taşınımı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, hava kalitesinin düşmesine neden oldu.

Yoğunluğu giderek artan toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden olurken, trafiği de zaman zaman olumsuz etkiledi.

Meteoroloji verilerine göre, toz bulutunun kentte yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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