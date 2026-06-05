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Kilis'te Dünya Çevre Günü kutlandı

Kilis'te Dünya Çevre Günü kutlandı
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Kilis'te 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kıyafetlerin sergilendiği 'Sıfır atık defilesi' büyük ilgi gördü. Öğrenciler dans gösterileri yaparken, çevre konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödüller verildi.

Kilis'te, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Millet Bahçesi'nde organize edilen programda, plastik tabak, bardak, şişe, gazete kağıtları, karton ve pipet gibi geri dönüşüm eşyalarından hazırlanan kıyafetlerin yer aldığı "Sıfır atık defilesi" büyük beğeni topladı.

Anaokulu ve ilkokulu öğrencileri dans gösterileri yaptı.

Çevre konulu resim yarışmaya dereceye girenlere ödüllerin verildiği programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Adem Ekinci ile kurum müdürleri öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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