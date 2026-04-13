Kilis'te ahır çöktü; 40 koyun öldü

Kilis'te meydana gelen sağanak yağış sonucunda bir ahır çöktü. 40 koyun telef olurken, bazı hayvanlar da yaralandı. Olayın ardından jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ahır sahibi zararın karşılanmasını talep etti.

Kentte, gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrası Mağaracık köyünde Hanifi Arslan'a ait ahır çöktü. Ahırdaki koyunlardan 40'ı ölürken, bazı hayvanlar da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hanifi Arslan, ahırın yağışlardan dolayı toprak kayması sonucu bir bölümünün yıkıldığını ifade ederek, "Olay gece saatlerinde oldu. Ahırda 138 hayvanım vardı. Gece ses duyduk ve dışarı çıktığımızda ahırın duvarının çöktüğünü gördük. Daha sonra jandarmaya bilgi verdik. 40 hayvanım telef oldu. Yetkililerden mümkünse zararımın karşılanmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Haberler.com
500

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
Ayşegül öğretmenin acı sonu! Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar

İki gündür haber alınamayan Ayşegül öğretmenin acı sonu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL’lik soruda yarışmacı joker bile kullanmadan çekildi

500 bin TL’lik soruda joker bile kullanmadan çekildi
Otobüs durağındaki sapık kamerada

Bulun bu sapığı!

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi

Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi
Sadettin Saran'dan takıma tam destek

Şampiyonluk ateşini yaktı!