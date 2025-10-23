Kilis'te PTT'nin 185. Yıl Dönümü Kutlandı

Kilis'te Ptt'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kilis PTT Başmüdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen etkinlikte, kurumun 185. yıl dönümünü kutlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kilis PTT Başmüdürü Süleyman Aydın, "23 Ekim 1840 tarihinde haberleşmenin sağlanması amacıyla Posta Nezareti adıyla faaliyete başlayan ve ülkemizin köklü kurumlarından biri olan PTT 185'inci yaşını kutluyor." ifadelerini kullandı.

Aydın, 185'inci müşteri olan Ayşe Taş'a pul albümü, defter ve kitap armağan etti.