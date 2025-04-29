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Kilis'te PKK Üyesi Tutuklandı

Kilis'te PKK Üyesi Tutuklandı
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Kilis'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyesi Suriye uyruklu E.H. gözaltına alındı ve tutuklandı. Şüphelinin illegal yollarla Türkiye'ye girdiği belirlendi.

KİLİS'te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu E.H.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiğini belirledi. Ekipler yaptığı araştırma sonunda şüpheliyi gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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