Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bazı faaliyetlerine katıldığı belirlenen Suriye uyruklu U.V'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından Kilis'te gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bazı faaliyetlerine katıldığı belirlenen Suriye uyruklu U.V'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından Kilis'te gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.