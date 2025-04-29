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Kilis'te PKK/PYD Soruşturmasında Zanlı Tutuklandı

Kilis'te PKK/PYD Soruşturmasında Zanlı Tutuklandı
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Kilis'te, silahlı terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriye uyruklu E.H. gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Kilis'te, silahlı terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/PYD'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu E.H'nin Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kaldığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve Kilis'e getirilen zanlı, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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