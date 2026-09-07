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Kilis'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü

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Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

A.B. yönetimindeki 28 KA 124 plakalı otomobil, Özel İdare Kavşağı'nda, Murat Bozkurt'un kullandığı 79 ABC 498 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü A.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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